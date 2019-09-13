Шойгу сыграл на варгане в парке «Зарядье»

В ходе посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу фестиваля Русского географического общества в парке «Зарядье» для него провели обряд здоровья и подарили обрядовый барабан, чтобы духи помогали бороться с недоброжелателями. Кроме того, министр сыграл на варгане, традиционном для северных народов музыкальном инструменте.

В течение десяти дней все желающие смогут в деталях ознакомиться с многообразием природы и культурным достоянием народов России. Помогут им в этом лучшие гиды РГО.

На выставке можно увидеть уникальные фотоснимки, которые сделаны в рамках конкурса «Самая красивая страна». А кроме того, доисторические артефакты, мумии мамонтенка Юкки и пещерных львят.

На выставке также представлены традиционные жилища коренных народов России (яранги, чумы, курени), современный геокупол (жилища путешественников XXI века) и другие экспонаты.