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Все ради науки: российские ученые создадут мутантов на борту МКС

Роман Захаров
01:28 13.09.2019
К настоящему моменту уже были успешно проведены приемосдаточные испытания комплекса «Мутация».
Все ради науки: российские ученые создадут мутантов на борту МКС
© Фото: NASA

Российские ученые занимаются разработкой научной аппаратуры «Мутация» для проведения на Международной космической станции (МКС) биотехнологических экспериментов по изучению изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства. Об этом говорится в сообщении Научно-исследовательского института электромеханики.

По информации НИИ, к настоящему моменту уже были успешно проведены приемосдаточные испытания комплекса «Мутация» с применением разработанного комплекта испытательной аппаратуры.

«Ведется подготовка к предварительным испытаниям», - приводит РИА Новости текст сообщения.

«Мутацию» совместно разрабатывают Научно-исследовательский институт электромеханики, Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (оператор российского сегмента МКС) и Институт медико-биологических проблем РАН (головной институт по космической медицине). Предполагается, что аппаратуру будут использовать на внешней поверхности многофункционального лабораторного модуля «Наука», запуск которого запланирован на 2020 год.

Образцы с биологическими объектами для изучения влияния факторов полета в космос будут помещать в специализированные кассеты перед отправкой на орбиту, после чего выставлять на внешней поверхности станции. Каждая будет иметь разную степень защиты от космической радиации. Помимо радиации, будет изучаться воздействие на микроорганизмы других факторов космического полета, считающихся наиболее сильным мутагенами: микрогравитация, температура, давление, магнитное излучение.

В НИИ электромеханики не уточнили, на какой срок ученые намерены выставлять образцы наружу станции и что с ними будет происходить после окончания эксперимента. Как правило, результаты возвращаются на Землю.

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