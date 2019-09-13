Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований страны. В ведомстве пока не уточнили, по какому поводу даст показания экс-президент. Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах и еще в нескольких проходит как свидетель.

Политика подозревают в незаконном вмешательстве в судебный процесс, отмывании денег, злоупотреблении властью и других преступлениях. А недавно было организовано еще и досудебное расследование по факту поездки Петра Порошенко и его близких на Мальдивские острова в 2018 году по чужим паспортам.

Кстати, предыдущий допрос бывший украинский лидер пропустил, по словам его адвокатов, причина была уважительной - он был занят в Верховной раде.