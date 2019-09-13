СМИ: Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию

Актриса Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. В больнице она находится последние две недели, однако сегодня состояние ее здоровья резко ухудшилось, сообщает паблик Mash. По предварительной информации, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» развился отек мозга.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением медиков. Рядом с ней остается и супруг Петр Чернышев. Концертный директор актрисы пока не может подтвердить информацию о переводе своей подопечной в реанимацию, так как не дозвонился ее близким.

Ранее стало известно, что у актрисы может быть рак мозга. Такой же диагноз ставили певице Жанне Фриске. Проблемы со здоровьем у Заворотнюк начались после рождения третьего ребенка. Актриса отменила спектакли и перестала размещать фотографии в социальных сетях.