Собчак и Богомолов поженились

Популярная телеведущая Ксения Собчак и режиссер театра и кино Константин Богомолов поженились. Пара расписалась в столичном Дворце бракосочетания, куда они приехали на черном катафалке с красными шторами и надписью «Пока смерть не разлучит нас». Брачующиеся вышли через заднюю дверь, из которой обычно достают гроб.

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Утром Ксения Собчак показала на своей странице в Instagram свадебное платье с открытой спиной и длинной фатой.

О романе Собчак и Богомолова стало известно в прошлом году. Вскоре теледива объявила о разводе со своим первым мужем актером Максимом Виторганом и на всех светских мероприятиях стала появляться в компании режиссера Богомолова.