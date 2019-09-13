Уничтожить «врага»: кадры тактических учений от первого лица

Более трех тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц танков, боевых машин пехоты и артиллерийского вооружения мотострелковых полков Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа на практике закрепили навыки боевой подготовки в летнем периоде обучения на двусторонних полковых тактических учениях в Воронежской и Брянской областях.

В рамках проведения учения мотострелковые, танковые, артиллерийские, тыловые подразделения продемонстрировали уверенные навыки управления огнем, умение четко и быстро выполнять задачи как в обороне, так и в контрнаступлении в составе эшелонированной обороны.

«Особое внимание в ходе практического этапа учения на полигоне Криница было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами, противодействию диверсионным группам "противника", а также выполнению тактических приемов и ввода обходящих и рейдовых отрядов», - заявил командир мотострелкового полка Висленской мотострелковой дивизии ЗВО подполковник Игорь Николаев.

Впервые межвидовая группировка войск общевойсковой армии ЗВО выполнила задачи по блокированию передовых сил «противника», осуществила перебазирование войск и занятие обороны на фронте общей протяженностью свыше одной тысячи километров - от Воронежской до Брянской области.

Всего для выполнения практических задач и удержания позиционных районов на трех военных полигонах ЗВО были привлечены мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные, инженерные, тыловые подразделения общей численностью около трех тысяч военнослужащих, а также около 500 единиц вооружения и военной техники.

В их числе модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2», танки Т-72Б3, 120-миллиметровые минометы «Сани» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».