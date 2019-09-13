СКР в Москве завел дело о мошенничестве с пенсионными переводами

Следственный комитет России по Москве начал расследование по факту мошенничества с переводами Пенсионного фонда (ПФР) в частные фонды денежных накоплений якобы по просьбе граждан. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, в 2018-2019 годах ряд неустановленных лиц сфальсифицировали более 500 тысяч заявлений граждан России о досрочном переводе их пенсионных накоплений в несколько негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

При этом все заявления были подписаны и заверены поддельными печатями нотариусом города Москвы, после чего направлены в отделения столичного и областного ПФР, где хранились деньги людей.

«Речь идет не о хищении пенсий, а о попытке заработать на отчисляемых НПФ так называемым финансовым брокерам процентах за каждого пенсионера, перешедшего к ним из ПФР», - заявили в СК РФ по региону.

По данному факту 11 сентября было возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).