По факту ДТП с участием полицейского в Подмосковье назначена проверка

По факту ДТП с участием одного из начальников территориального отдела полиции руководством подмосковного главка назначена служебная проверка. Об этом сегодня заявила представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«У полицейского взята кровь на анализ. В случае установления факта управления транспортным средством в состоянии опьянения сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством», - отметила Петрова.

Напомним, ранее появилась информация, что накануне вечером в подмосковном Орехово-Зуево сотрудник полиции возвращался на служебном автомобиле домой. Утверждается, что сначала автомобиль влетел на высокой скорости в иномарку, а после столкновения водитель попытался скрыться с места происшествия.