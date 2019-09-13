Собчак показала поклонникам платье для свадьбы с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье в Instagram. Она сделана в преддверии церемонии бракосочетания Собчак с режиссером Константином Богомоловым. На снимке теледива стоит спиной в белом кружевном платье с длинной фатой.

«Мне кажется, я готова к главному Дню!» - подписала фотографию Собчак.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова намечена на 13 сентября. По предварительным подсчетам журналистов, торжество обойдется влюбленной паре в 16 миллионов рублей. Гости приглашены в комплекс «Петровский пассаж», где и состоится празднование.

О романе Собчак и Богомолова фанаты заговорили в конце 2018 года. Вскоре телеведущая подтвердила скорый развод со своим первым мужем Максимом Виторганом и стала регулярно появляться на светских мероприятиях в компании режиссера.