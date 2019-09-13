Киркоров опроверг блокировку своих банковских счетов

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров крайне эмоционально отреагировал на новости о блокировке своих банковских счетов сотрудниками Федеральной налоговой службы.

В разговоре со «Звездой» Киркоров призвал обратить внимание на сайт ФНС, где опубликовано опровержение данной информации.

«Это все не мои проблемы», - заявил разгневанный артист и бросил трубку.

Информация о том, что счета Филиппа Киркорова в «Сбербанке» и «СДМ-Банке» заблокированы, появилась на портале «Банкинформ». Позже в пресс-службе ФНС эту информацию признали недействительной, отметив, что задолженность у артиста отсутствует.

«Приостановление операций по счетам применяется только на сумму задолженности, не распространяется на приоритетные платежи, такие как выдача заработной платы, иные социальные выплаты, а также не препятствует зачислению денежных средств», - добавили в пресс-службе ФНС.

Ранее генеральный директор исполнителя Геннадий Рыбак назвал «больным бредом» слухи о проблемах своего подопечного с налоговиками.