Смертельно опасна: ветеринары сообщили о вспышке инфекции для собак

Ветеринарами Норвегии за последнее время зафиксированы 25 случаев гибели собак от неизвестной кишечной инфекции. Симптомы неизвестной болезни протекали у всех погибших животных одинаково: у здоровой особи внезапно начиналась диарея, через несколько часов рвота, а затем - диарея с кровью.

По заверениям ученых, многие собаки при таких же симптомах выздоравливали, а некоторых владельцы не успевали довезти до ветклиники. Исследования показали, что у погибших собак было сильное воспаление кишечника. При этом ученые уверены, что животные не были отравлены или погибли от инфицирования сальмонеллой или кампилобактером (Campylobacter), пишет издание die Welt.

Специалисты советуют владельцам собак ограничить общение их питомцев с другими животными. По словам сотрудника Ветеринарного института в Осло Асле Хаукаса, у врачей «пока нет ответа на вопрос, что является причиной заболевания».