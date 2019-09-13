Школы и детские сады на Алтае закрылись после землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Республике Алтай. Подземные толчки ощущались на 30 километров севернее населенного пункта Акташ Улаганского района. Никаких разрушений стихия не принесла, жертв и пострадавших тоже нет, заверили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«Первый толчок был 5,3, второй 5,1, и третий, уже через час, - 3,6 магнитуды. Тем не менее администрации 12 школ и восьми детских садов приняли решение приостановить свою работу и отпустили детей домой», - сообщила в разговоре со «Звездой» начальник группы обеспечения информационного взаимодействия ГУ МЧС по Республике Алтай Светлана Ляшко.

В настоящее время в районе землетрясения рабочими группами обследуются жилые дома и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры на предмет возможных разрушений и появления трещин.

В МЧС подчеркивают, что жизнеобеспечение республики не нарушено, объекты энергетики и связи не пострадали, а дороги находятся в проезжем состоянии.