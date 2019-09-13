СМИ: житель Подмосковья обнаружил в батоне губку для мытья посуды

Житель Московской области утверждает, что обнаружил губку для мытья посуды в батоне, купленном в одном из сетевых магазинов.

Инцидент произошел в подмосковном городе Чехове, куда мужчина по пути на работу заехал купить хлеб, однако когда он начал разрезать батон, обнаружил внутри неприятный «сюрприз». Причем, по его словам, губка внутри была словно порезана на равные куски и аккуратно «вшита» внутрь мучного изделия.

После обнаружения пострадавший Валентин Деженков обратился немедленно обратно в магазин, где ему оперативно вернули деньги и принесли извинения, передает aif.ru.

Вместе с тем мужчина написал жалобу в адрес производителя и также потребовал от него разъяснения. Представители компании в ответ на запрос сообщили, что по данному факту запланирована служебная проверка на производстве, после чего будет принято какое-либо решение.