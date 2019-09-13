В Подмосковье пьяный полицейский устроил ДТП

В городском округе Орехово-Зуево произошло вопиющее ДТП с участием сотрудника МВД.

Инцидент произошел накануне вечером, когда сотрудник полиции возвращался на служебном автомобиле домой. Машина, за рулем которой находился подполковник Денис Тумаев, сначала влетела на высокой скорости в иномарку, а после столкновения попытался скрыться с места происшествия. Однако и здесь не обошлось без инцидента. Сотрудник МВД сначала пересек двойную сплошную и улетел в кювет. Когда очевидцы события попытались ему помочь, Тумаев нажал на педаль газа и едва не задавил человека, при этом врезавшись в дерево.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, офицер был одет в служебную форму. Вместе с тем свидетели отметили его неадекватное поведение и заподозрили, что он нетрезв.

Прибывший на место наряд ДПС и сотрудников полиции составили протокол. Подполковник Тумаев будет отправлен на освидетельствование, по факту которого будет принято процессуальное решение. В подмосковном главке МВД также будет проведена служебная проверка.