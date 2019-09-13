Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена удерживаемыми лицами с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для очередного обмена с Россией удерживаемыми лицами. По словам украинского лидера, это должно произойти в ближайшие дни.

Вопросы будущих обменов удерживаемыми лицами находятся в ведении трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которые проходят в Минске.

«Мы сейчас не будем терять ни одного дня, ожидая встречи в "нормандской формате". У нас есть еще встречи трехсторонней контактной группы в Минске и там мы обсуждаем этапы возврата всех наших пленных. Сроки и этапы», - цитирует портал Znay.ua заявление Зеленского, которое он сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте в Киеве.

Первый этап обмена задержанными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября.