Звезда сериала «Богатые тоже плачут» ушла из кинематографа

Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро, хорошо известная российскому зрителю по многосерийным фильмам «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза», объявила о завершении актерской карьеры. О своем решении Кастро уведомила поклонников на своей странице в Instagram.

«Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все», - написала актриса.

Свое решение 66-летняя Вероника Кастро объяснила усталостью от агрессии и насмешек, а также многолетним желанием покоя.