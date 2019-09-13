Звезда сериала «Богатые тоже плачут» ушла из кинематографа
Знаменитая мексиканская актриса, певица и телеведущая Вероника Кастро прославилась на весь мир благодаря главным ролям в мексиканских сериалах.
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Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро, хорошо известная российскому зрителю по многосерийным фильмам «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза», объявила о завершении актерской карьеры. О своем решении Кастро уведомила поклонников на своей странице в Instagram.
«Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все», - написала актриса.
Свое решение 66-летняя Вероника Кастро объяснила усталостью от агрессии и насмешек, а также многолетним желанием покоя.