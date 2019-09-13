Эколог рассказал об опасности потепления в тундре

В Арктике происходят очень заметные изменения в климате. Рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik. Он считает, что эти изменения могут принести в регион очень опасные явления.

«На Таймыре за последние 40 лет весна потеплела в среднем на 4 градуса – это значит, что некоторые весны стали на 10 градусов теплее. Это очень много», - сказал Алексей Кокорин.

По его словам в ближайшие 10-20 лет, особенно в 2030 годах, в арктической зоне будут наблюдаться совершенно аномальные сезонные температуры. И эти аномалии могут нанести урон в том числе и инфраструктуре.

«За это время может что-то протаять и растаять. Когда аномальная температура держится больше месяца, мы можем получить эффект, сходный тому, что был на Ямале с сибирской язвой», – пояснил эколог.

Уже сейчас ученые находят непривычные для Арктики «оазисы». В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, из-за таяния вечной мерзлоты, начали бурно расти трава и кустарник, цветут ромашки, одуванчики и маки, хвощ и ива, несколько видов полыни, злаков и осоки.