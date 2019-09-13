Президент Чехии назвал позором перенос памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Конеу. Он назвал решение властей района Прага-6 о перемещении монумента в один из музеев позором для страны и резко отозвался о старосте этой территории. Глава государства считает районного старосту Ондржея Коларжа человеком, «у которого отсутствует стабильность во взглядах».

«Это (решение) позор для нас. Конев - символ воинов (Красной армии), погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тысяч. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч», - приводит ТАСС слова президента, которые он произнес в интервью телеканалу Barrandov.

Напомним, что 12 сентября власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев и о проведении конкурса на создание другого памятника, героям-освободителям Праги в 1945 году.

Посольство РФ в Чехии раскритиковало принятое районными властями решение. В дипмиссии отметили, что инициированная кампания оскорбляет воинов Красной армии, а также чехов и словаков, сражавшихся за освобождение страны от нацизма.