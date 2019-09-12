Саманта Пауэр рассказала о спорах и дружбе с Виталием Чуркиным

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, скоропостижно ушедший из жизни в феврале 2017 года, стал одним из героев мемуаров его коллеги из США Саманты Пауэр. На страницах книги «Школа идеалистки» она рассказала о знакомстве с российским дипломатом во время боснийского конфликта в 1990-х годах. Тогда Пауэр была журналистом одного из изданий и часто брала интервью у высокопоставленных лиц. Будущего оппонента Чуркина в Совбезе ООН поразила эрудированность российского дипломата, его свободное владение английским и знание американской культуры.

Пауэр вспоминает, что Чуркин всегда отстаивал интересы России, и сравнивает его с героем, для которого дело было превыше жизни. Несмотря на напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном, на личном уровне дипломаты испытывали сдержанную симпатию друг к другу, пишет автор книги.

«Виталий и я всегда отвечали на звонки друг друга. За три с половиной года, что мы проработали вместе, мы делали все возможное, чтобы примирить на вид непримиримые позиции», - вспоминает Пауэр.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался два года назад, за день до своего 65-летия. До того, как занять пост постоянного представителя России в ООН, он был послом в Бельгии, Чили, Канаде и представлял нашу страну при НАТО и Западноевропейском союзе.

В память о выдающемся дипломате на его родине, во Владимирской области, открыли памятник Виталию Чуркину.

На церемонии открытия присутствовали родственники, коллеги, а также официальные представители министерства иностранных дел Сербии. В этой стране тоже установлен монумент Чуркину, а автором нынешней работы стал сербский скульптор. По его задумке, фигура воплощает образ античного оратора.