Метро Москвы запустило систему оплаты проезда при помощи лица

В Московском метрополитене тестируют систему распознавания лиц для оплаты проезда. Принять участие в эксперименте может любой желающий, заявили в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что сейчас пилотная система распознавания работает только на станции метро «Сухаревская», однако к концу 2020 года механизм может быть запущен на всех станциях.

Чтобы принять участие в эксперименте сегодня, участникам будет необходимо установить специальное приложение на мобильный телефон, загрузить в него свою фотографию и ввести данные банковской карты. Далее при входе в метро пассажиру нужно будет только взглянуть на специальную установленную перед турникетами камеру, после чего с карты будут списаны денежные средства.

Отмечается, что камеры в метро будут распознавать лицо, даже если человек в головном уборе или в очках. Ожидается, что такая технология позволит избавиться от покупки и использования проездных билетов, а также сократит очереди в часы пик.