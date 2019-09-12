Яркие вспышки в ночи: на Кипре полыхает военный склад

Яркое зарево и оглушительный грохот. На Кипре в городе Гирне на воздух взлетел арсенал одной из военных баз. Наиболее вероятная причина произошедшего - пожар на складах с вооружением.

В результате ЧП пострадали несколько человек. Сейчас им оказывают помощь медики, прибывшие на место. Прилегающая территория оцеплена. Прибывающие пожарные подразделения не могут приступить к эффективному тушению огня из-за непрекращающейся канонады.

Очевидцы размещают видео с места происшествия в социальных сетях. Информации о возможных жертвах инцидента не поступало.