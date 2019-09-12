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Ученые оценили возможность жизни после смерти

Ян Брацкий
09:01 12.09.2019
По мнению философа и космолога, вера в загробную жизнь помогает людям избежать страха неизбежной смерти, но не основана на научных фактах.
Ученые оценили возможность жизни после смерти
© Фото: flickr

Жизнь после смерти невозможна. С таким безапелляционным заявлением выступил профессор философии и ученый из Университета Колорадо в США Майкл Тули. На протяжении последних лет он последовательно отстаивает свою теорию о невозможности существования загробной жизни и бессмертия души.

Главное оружие противников его взглядов - идеологическое, считает Тули. Люди по-прежнему боятся смерти, и вера в продолжение жизни на небесах или в ином измерении успокаивает их, полагает профессор.

«К сожалению, маловероятно, что такой сценарий возможен. Есть веская причина думать, что нематериальные умы не существуют, основываясь на последствиях повреждения мозга от наркотиков или болезней. Даже если вы посмотрите на спиритизм, вы обнаружите огромное количество мошенников», - цитирует заявление философа издание Daily Express.

Космолог и профессор физики из Калифорнийского технологического института Шон Кэрролл полностью согласен со своим коллегой и предложил перенести дискуссию в научное русло, где любые доводы о потенциальном бессмертии разбиваются о простые факты.  

«Законы физики, лежащие в основе повседневной жизни, полностью понятны, и в этих законах нет способа обеспечить сохранение информации, хранящейся в нашем мозгу, после нашей смерти. Чтобы верить в жизнь после смерти, мягко говоря, требуется физика за пределами стандартной модели», - считает космолог.

Однако не все так категоричны. О существовании загробной жизни часто заявляют пациенты больниц, пережившие клиническую смерть. Как правило, такие рассказы похожи друг на друга. Люди наблюдают за своим телом со стороны, словно покидая его, или встречаются со своими давно умершими родственниками и даже разговаривают с ними.

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