Зима близко: в Москве ожидается последний теплый день в году

Сегодняшний день в Москве может стать последним теплым днем осени. Об этом сообщает Гидрометцентр Москвы и области.

По данным метеорологов, воздух в регионе сегодня прогреется до +25 градусов, будет сухо и без осадков. Однако уже завтра температура понизится на 6-8 градусов - днем будет не выше 20-21 градуса, а к вечеру ожидается дождь. В ночные часы столбики термометров опустятся до 3-8 градусов.

Погода в выходные может ухудшиться еще больше, температура днем может понизиться до 13-18 градусов. Такая же погода ожидается почти во всей центральной части России. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях к концу недели ожидаются ливни с температурой до +16 градусов.

На юге России пока еще держится жаркая летняя погода - до +30 градусов. Каких-либо серьезных погодных изменений там не предвидится. В свою очередь, в азиатской части России и в Забайкальском крае уже выпал первый снег. Так же холодно в центральной и южной частях Красноярского края, Западной Сибири и Приморье. Температура в регионах составляет до 2-5 градусов со знаком минус.