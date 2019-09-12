Москалькова прокомментировала идею сокращения рабочей недели

Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли возможно без специальных исследований, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Речь идет о мониторинговых исследованиях, которые помогут понять, каким образом скажется изменение режима работы и сопоставления его с режимом отдыха.

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена», - заявила Москалькова в ответ на вопрос журналистов, не приведет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду.

В ближайшее время в Государственной думе пройдут слушания о переходе на четырехдневный рабочий график. По итогам обсуждений с правительством, профсоюзами и работодателями будет подготовлен соответствующий законопроект.

Ранее глава Правительства Дмитрий Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю. Премьер-министр отметил при этом, что это возможно при росте производительности труда и сохранении уровня зарплаты.