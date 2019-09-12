«Затерянную» пещеру с рекой и озерами нашли в Антарктиде

Ученые обнаружили в Антарктиде вход в огромную затерянную во льдах пещеру. Природное сооружение колоссальных размеров имеет три этажа, а общая длина ледяных лабиринтов превышает 200 метров. Научная достопримечательность находится на острове Галиндез и была обнаружена давно, еще в ходе первых арктических экспедиций. Однако, спустя некоторое время, пещера исчезла и ученые из многих стран не могли отыскать ее.

«Вход в нее был с противоположной стороны острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило», - рассказал руководитель научной экспедиции Игорь Дикой.

Пещера примечательна не только замысловатым ландшафтом но и тем, что внутри нее протекает подледная река и находятся два озера, сообщает сайт aif.ru.

Живых существ под многометровой толщей обнаружить не удалось, но ученым попалось на глаза перо неизвестной птицы, которое точно не принадлежит пингвину, либо иному изученному виду арктических обитателей.