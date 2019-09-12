В Комсомольске-на-Амуре подтоплены почти 900 домов

В Комсомольске-на-Амуре стремительно растет число подтоплений – вода стоит в подвалах почти девятисот жилых построек.

Отмечается при этом, что уровень реки Амур в городе составляет 829 см при опасной отметке в 650 сантиметров и не меняется вторые сутки. Жители в регионе едва могут передвигаться по улицам, зачастую только на лодках и со специальным снаряжением.

В откачке воды задействованы почти сотня спецмашин и пожарной техники. Также в городе продолжаются работы по укреплению дамб и подмытых опор газопровода. Накануне там образовалась брешь.

В пунктах временно размещения остаются 42 человек, всех оказывается посильная гуманитарная помощь. Всего в регионе людей готовы принять 18 пунктов временного размещения.

Спасатели ведут круглосуточный мониторинг обстановки, в том числе при помощи беспилотников. В поселки, где ожидается дальнейший подъем уровня воды в реке Амур к воскресенью, направлены дополнительные силы МЧС и лодки для эвакуации населения.