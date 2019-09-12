В Британии назвали самое грозное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер» являются самыми грозными видами российского вооружения. По заверению помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиана Болла, существование такого типа комплексов у России требуют от Соединенного Королевства скорейшего ответа.

Противостоять современным образцам российского вооружения Болл предлагает при помощи искусственного интеллекта и изменения тактики ведения военных действий, сообщает Janes 360.

Западные издания неоднократно давали самую высокую характеристику российским видам вооружений. Так, газета Deutsche Welle ранее назвала зенитно-ракетный комплекс С-400 самой мощной моделью в ряде систем обороны, разработанных после Второй мировой войны.

Одним из дополнительных преимуществ, которым обладает отечественный ЗРК, возможность использования различных типов ракет и цена, значительно ниже, чем у западных аналогов.