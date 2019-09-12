Российские пограничники задержали в Приморье 250 браконьеров из КНДР

Более 250 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи задержаны в Приморье. Как сообщает краевое пограничное управление ФСБ, в наших территориальных водах за минувшие сутки обнаружили 16 шхун, и все они занимались незаконным выловом тихоокеанского кальмара.

Российские власти уже проинформировали об этом генерального консула КНДР во Владивостоке. Для Приморья нелегальный промысел иностранцев - уже давно серьезная проблема, но в этом году нарушения приобрели невиданные масштабы.

В последние дни у наших берегов были замечены более ста зарубежных рыболовных судов. В район, где они стоят, для борьбы с браконьерством направлены дополнительные силы пограничников из Сахалинской области.