Верховный суд отменил решение об аресте экс-губернатора Хорошавина

Верховный суд России отменил все решения о продлении срока ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на тринадцать лет.

Отмечается, что вместе с тем чиновник остается под стражей на основании вступившего в силу приговора. Все прочие решения, начиная с предварительного следствия и до избрания меры наказания отменены.

«Верховный суд просто устранил нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые были установлены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Для самого обвиняемого ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката Ольги Артюховой», - пояснил ситуацию адвокат одного из фигурантов по первому делу экс-губернатора региона, добавив, что сумма компенсации составит 50 тысяч евро.

Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года из-за дела о взятках. В феврале 2018 года суд признал бывшего губернатора виновным, назначив меру наказания в виде тринадцати лет лишения свободы и штраф в размере пятисот миллионов рублей.