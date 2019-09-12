В ЦБ РФ рассказали, как избежать покупки ненужной услуги в банке

Россиянам посоветовали быть внимательнее при прочтении договора предлагаемых услуг в банках, вместе с тем не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

В случае если же клиент приобрел ненужную услугу, необходимо направить в банк жалобу и потребовать восстановления своих прав. Зачастую банки и организации придерживаются «клиентооринтированной политики» и идут навстречу недовольным клиентам.

«Во-первых, внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги, до сделки. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды. Можно поискать информацию в интернете», - рассказал Мамута в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.

Кроме того, отметил представитель Центробанка, клиенты должны всегда помнить простые правила финансовой грамотности, в частности, то, что доходность по вкладу не может быть существенно выше инфляции (в августе показатель составил 4,3 процента).

Международный Восточный экономический форум состоялся 4-6 сентября во Владивостоке. В этом году мероприятие посетили более восьми тысяч человек, обсуждались вопросы иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.