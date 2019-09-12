Эксперты подсчитали средний возраст россиян

Средний возраст жителя России, согласно данным Росстата, составил 40,02 года. Таковы последние статистические данные по состоянию на 1 января 2018 года. Согласно им, за последние 10 лет средний возраст увеличился почти на 1,5 года.

Если говорить о возрастной разнице между мужчинами и женщинами, то в прошлом году она составляла 5 лет: у сильной половины человечества – 37,26 года, у прекрасной – 42,41 года.

Больше всего молодежи, согласно данным того же отчета, проживает в Чечне, где средний возраст – 28,68 года. На втором месте Тува (29,75), а замыкает тройку самых молодых регионов Ингушетия (31,55).

Ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев предупреждает, что в ближайшие годы тенденция на увеличение среднего возраста сохранится.

«Средний возраст 40 лет - это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, - низкая рождаемость. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних», - цитирует RT эксперта.

Самый возрастной российский регион – Тамбовская область, где средний возраст жителя составляет 43,4 года. На втором месте Тульская область (43,31), на третьем – Рязанская область (42,79).

При этом, в России заняты 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, за последние пять лет доля занятых лиц старше трудоспособного возраста выросла с 8,5% до 9,6%.