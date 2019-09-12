В Роспотребнадзоре проведут дополнительную проверку сухих детских завтраков

Сотрудники Роспотребнадзора проведут внеплановые проверки сухих завтраков для детей. Ранее Роскачество обнаружило в продукции некоторых производителей превышение допустимого уровня токсинов. Речь, в частности, идет о таком веществе как охратоксин А. Его избыточное появление в сухих завтраках эксперты связывают со слабым контролем входного сырья из которого изготавливают продукт.

«При поступлении из АНО "Роскачество" в Роспотребнадзор результатов лабораторного исследования продукции будут проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия с расширенным лабораторным исследованием образцов, причем не только той партии, где были обнаружены токсичные элементы, но и аналогичной продукции других дат выработки», - отметили в Роспотребнадзоре.

Если в ходе проверки опасения специалистов Роспотребнадзора подтвердятся, то не соответствующая стандартам безопасности продукция будет изъята из продажи, для чего руководителям предприятий торговли выдадут специальные предписания, сообщает РИА Новости.

Охратоксин А – вещество способное спровоцировать развитие тяжелых заболеваний. Кроме того, сахар, который в избытке содержится в сухих детских завтраках, ведет к ожирению и формирует зависимость от сладкого.

По данным Минздрава России, за период с 2014 по 2018 год число детей, страдающих лишним весом, выросло на 12%. Только за 2017 год этот показатель подскочил сразу на 5%.