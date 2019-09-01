Назван способ снизить риск смерти от инфаркта и сердечного приступа

Регулярное употребление в пищу орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Об это заявил иранский ученый Нушин Мохаммадифард, сообщает aif.ru.

Свой доклад ученый представил 31 августа на конгрессе Европейского общества кардиологов. Согласно докладу, риск смерти от инфаркта, сердечного приступа и других болезней сердечно-сосудистой системы существенно снижается, если есть орехи не менее двух раз в неделю. При этом Европейское общество кардиологов рекомендует употреблять 30 грамм несоленых орехов ежедневно.

Ранее сообщалось, что орехи могут помочь справиться со стрессами и нервными срывами. Также в числе продуктов, которые помогут сберечь нервы, эксперты назвали бананы, имбирь и шоколад.