«Только привыкаю к тому, что мне 80»: Владимир Меньшов готовится встретить юбилей

Народный артист, обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов готовится отметить 80-летний юбилей. В преддверии дня рождения актер и режиссер собрал пресс-конференцию, на которой ответил, как относится к своему возрасту, как планирует отмечать 17 сентября свой юбилей и на многие другие вопросы.

«Надо как -то найти в себе силы и примириться с этой цифрой, которую все вокруг называют. А я так к ней и не могу привыкнуть - боже мой, 80 - это про меня? Девятый десяток - это про меня? Про меня! Я никак не могу с этим смириться. Короче говоря, привыкаю к тому, что мне 80», - пошутил Владимир Меньшов.

По словам актера, сейчас он занят работой над документальным фильмом о ВГИКе и его 100-летнем юбилее. Премьера должна состояться в конце сентября. Сам режиссер закончил знаменитый вуз в 31 год в 1970 году. Именно в это время вышел фильм «Счастливый Кукушкин», в котором впервые появился на экране в небольшом эпизоде Меньшов. А через 11 лет он получил свой «Оскар» за мелодраму «Москва слезам не верит». Фильмы Владимира Меньшова смотрят и любят до сих пор: «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Курьер», «Ночной дозор», «Ликвидация» и многие другие.

Юбиляр признался, что не планирует устраивать пышных торжеств. Он хочет отметить праздник с женой Верой Алентовой, дочерью Юлией Меньшовой и ее семьей.