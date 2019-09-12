Памяти легенды: в Кремле прошел концерт в день рождения Иосифа Кобзона

В Кремле отметили день рождения Народного артиста СССР Иосифа Кобзона. На сцене звезды российской эстрады исполняли песни из его репертуара. За кулисами вспоминали каким он был: как трепетно относился к профессии, как любил и уважал свою публику.

«Он всегда говорил: что бы ни случилось в твоей жизни, ты себе не принадлежишь, ты принадлежишь вот этой сцене и людям, которые сидят в зале. И если у тебя что-то болит, они не должны этого знать. И он этому яркий пример, был абсцесс, он с катетером улетел на гастроли. Как можно с катетером улететь на гастроли? настолько человек был предан своему делу, что ярче и полезнее этого примера для артиста быть не может», - рассказал известный певец и ведущий программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда» Александр Маршал.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года. Ему было 80 лет. До последнего певец боролся с тяжелой болезнью, до последнего давал концерты, на которых был неизменный аншлаг. Для старшего поколения Кобзон был настоящим кумиром. Он никогда не изменял себе и своему сдержанному стилю, а его вокальное мастерство считалось недосягаемым. Патриотические песни и народные хиты в исполнении Иосифа Кобзона по праву вошли в золотой фонд российской культуры.