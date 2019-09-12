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В этих стенах творилось страшное: российские военные нашли секретную тюрьму террористов в Сирии

Валентин Гвоздев
04:58 12.09.2019
В поселке Айн-Терма боевики террористической группировки «Файлак ар-Рахман» оборудовали штаб-квартиру.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российские военные полицейские обнаружили в Сирии тайный штаб террористов. И хотя их выбили из Восточной Гуты больше года назад, следы жестокости этих группировок находят до сих пор. В обнаруженных помещениях располагалась и тюрьма, где людей держали в нечеловеческих условиях, чтобы сломить их волю.

Неприметное здание в поселке Айн-Терма в окрестностях сирийской столицы оказалось бывшей штаб-квартирой террористической группировки «Файлак ар-Рахман». Российские военные полицейские обнаружили ее в ходе патрулирования Восточной Гуты.

Помимо штаб-квартиры, здесь же располагались казармы, кухня, молельная комната, в подвале здания радикалы оборудовали тюрьму. Мужское население поселка помещали в крошечные камеры, размером метр на полтора, по два-три человека.

На стенах помещений нет зарубок, находясь под землей, узники не могли вести счет времени. Заключенных морили голодом и подвергали жестоким пыткам.

Российские военные нашли здесь огромное количество документов. В основном это расписки о добровольном вступлении в ряды боевиков и разрешения на свидание с заключенными. Такие расписки как правило писались под угрозой расправы над семьей узника, а свидания устраивали для дополнительного давления на тех, кто не хотел брать в руки оружие.

На Западе «Файлак ар-Рахман» причисляют к так называемой «умеренной оппозиции». Однако, именно эта группировка, после захвата нескольких населенных пунктов в окрестностях Дамаска, ежедневно вела обстрел жилых кварталов сирийской столицы. На подконтрольных же им территориях, действовало правило силы. За любое неповиновение террористы могли казнить человека или бросить в тюрьму.

«Здесь никаких норм не было. Население, которое проживает в данном населенном пункте, большинство из них прошли фильтрацию через такие вот тюрьмы. Их здесь морили голодом, они здесь писали обязательства, что они добровольно вступают в их ряды. То есть проходила психологическая подготовка. После вербовки многие непосредственно участвовали в террористических актах», - рассказал «Звезде» один из российских военнослужащих.

С теми же, кто не разделял взгляды боевиков, или не хотел воевать, в тюрьме не церемонились. Например, за отказ вступать в ряды террористов, в назидание остальным узникам, показательно отрубали руки. Таким образом, численность «Файлак ар-Рахман» увеличилась до пяти с половиной тысяч человек.

Обнаруженные документы российские военные передадут сирийской стороне, как доказательства преступлений боевиков. Ну а само здание, которое до сих пор вызывает ужас у местного населения, и являет собой символ оккупации, власти города решили разрушить.

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