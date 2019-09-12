ВСУ обстреляли четыре поселка под Донецком

Украинские военные обстреляли четыре поселка под Донецком. Во время атаки пострадали 3 сотрудника МЧС, которые приехали на тушение пожара в частном доме.

Как только спасатели подошли к зданию, по ним из засады открыли огонь из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Пострадавшие смогли самостоятельно добраться до машины и вызвать помощь. Сейчас они в больнице.

Также под обстрел попала и Луганская область. Там бойцы украинской армии открыли огонь по патрулю народной милиции. Погиб один человек. Нападение произошло всего за несколько часов до того, как в ЛНР приехал заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.