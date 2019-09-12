МИД Украины вызвал посла Чехии

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу для разъяснений по поводу появления в СМИ информации о встрече чешского президента Милоша Земана и членов неправительственной организации «Мировой совет подкарпатских русинов».

В Киеве расценили эту встречу, как попытку поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Чешский дипломат отверг любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Украине и мировому сообществу следует смириться с фактом присоединения Крыма к России. Он также добавил, что никакие антироссийские санкции не отразились на экономике и политике РФ.