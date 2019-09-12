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Россия и Куба согласовали совместные промышленные проекты

Тамара Астапенкова
04:26 12.09.2019
В Минпромторге считают, что американские санкции против двух стран только стимулируют реализацию программ.
Россия и Куба согласовали совместные промышленные проекты
© Фото: Минпромторг РФ

Россия и Куба согласовали план реализации совместных программ в ряде отраслей индустрии. Это затрагивает такие направления, как металлургия, автопром, в частности, поставки отечественных автомобилей и сельскохозяйственной техники, авиация, легкая промышленность, модернизация текстильных мероприятий, водоочистка и строительство.

Итоговый протокол заседания рабочей группы был подписан замминистра Минпромторга РФ Василием Осьмаковым и замминистра промышленности Кубы Хосе Гаспаром Альваресом.

«Из перспективных областей сотрудничества - энергетика, в частности, солнечная. Вы знаете, что прорабатывается большой проект с РЖД на сумму около $1,9 миллиарда, а это еще и спрос на локомотивы, рельсы и автоматику», - сказал ТАСС Осьмаков.

Осьмаков уточнил, что санкции США против России и Кубы не только не мешают реализации совместных проектов, но и стимулируют их. Он также добавил, что инфраструктура на Кубе строилась при активном участии СССР, поэтому к ее восстановлению вполне возможно привлекать российские технологии и компетенции.

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