В США ушел из жизни главный кумир Курта Кобейна

В США в возрасте 58 лет ушел из жизни Дэниел Джонстон - музыкант, чьими поклонниками были Курт Кобейн и Том Уэйтс. Об этом пишет The Austin Chronicl, ссылаясь на заявление бывшего менеджера артиста.

По информации издания, тело мужчины было найдено в его доме в городе Уоллер, штат Техас. Согласно предварительным данным, причиной смерти музыканта стал инфаркт.

Дэниел Джонстон получил популярность в 1980-х годах. За свою жизнь он записал 17 альбомов, большинство из которых на кассеты у себя дома. Его композиции исполняли группы Nirvana и Pearl Jam, а также Том Уэйтс и Бек Хэнсен. Об уходе со сцены Джонстон объявил в 2017 году, сославшись на проблемы со здоровьем.