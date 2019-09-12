ЦБ РФ лишил лицензии Гринкомбанк

В июле этого года Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» . Согласно приказу, лицензия на осуществление банковских операций у АО КБ «Ассоциация» была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

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