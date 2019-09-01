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Глобальное потепление на пользу России: почему мы только выигрываем от изменений климата

Диана Сирази
23:42 01.09.2019
Наша страна невольно стала обладателем мощнейшего климатического оружия. Сейчас Россия - самая холодная. В будущем же мы получим много плюсов, например, плодородные земли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Удивительное открытие российских ученых получило свое подтверждение на этой неделе. В арктической акватории России обнаружены пять новых островов.

Первой о существовании этих территорий еще в 16-ом году предположила совсем юная студентка-гидрограф, Марина Мигунова, изучая спутниковые снимки Карского моря для своей дипломной работы. Спустя два года экспедиция Северного флота подтвердила ее открытие.

Андрей Леонов - научный руководитель девушки. Это он отправил ее в Арктику - конечно же, виртуально. Марина писала выпускную работу и вдруг случайно обнаружила то, что раньше никто не замечал -  пять новых островов. До этого их скрывали ледники. Но глыбы растаяли - из-за глобального потепления.

Площадь островов - от 900 квадратов до 54 тысяч. На них больше никто не претендует, установлено - это территория России. Что не скажешь о шельфе. На лакомый кусок «арктического пирога» помимо нашей страны уже давно засматриваются Норвегия, Дания, США и Канада.

Арктика - еще не распечатанная сокровищница природных ресурсов. Треть мировых запасов газа, 13% всей нефти - это только малый список всех богатств: золото, серебро, алмазы, железо, углеводород. Зону Арктики размером в четыре Италии Россия считает своей. В 2015 году российская сторона подала заявку в ООН на расширение границ в Северном Ледовитом океане. По предварительной информации, положительное решение уже принято.

Но впереди еще несколько заседаний. Впервые Россия предъявила права на арктический шельф в 2001 году. Тогда в ООН попросили больше доказательств. Мы провели девять экспедиций, а во время одной опустили на дно российский флаг.

В Америке свой план действий: интересы собираются отстаивать с помощью арсенала, в котором все: от систем ПВО до сил быстрого реагирования. Россия к вызовам готова. На Северном флоте создана мотострелковая бригада, пять лет назад за полярным кругом вместе с техникой впервые высадились десантники. Наши военные занимаются и генеральной уборкой Арктики, что подчеркивает лишь мирные намерения.

«Это соревнование не направлено против России, это битва меду США и Канадой. Внешне у них отличные отношения, но Канада мечтает расширить территорию с помощью Арктики, а США хочет получить новый выгодный торговый путь», - заявил политолог Аумерик Шопард.

Арктика становится важнейшей транспортной артерией. Все из-за климатических изменений - ледники тают каждый год. Время доставки товаров из Азии в Европу сократится раза в два, и выиграет от этого Россия.

«У нас ресурс - северный морской путь, который может вообще открыться, и если раньше по нему навигация была только в определенное время, то сейчас так может случиться, что круглый год можно будет возить товары из Европы в Китай, Японию очень коротким путем. Мы становимся обладателями замечательной транспортной возможности», - отметил футуролог Сергей Москалев.

Глобальное потепление, которого так боится весь мир, России только на пользу. Наша страна невольно стала обладателем мощнейшего климатического оружия. Сейчас Россия - самая холодная. В будущем же мы получим много плюсов, например, плодородные земли.

А вот островным государствам, например, Юго-Восточной Азии, прибрежной Европе и Северной Америке придется искать другие земли. Уровень мирового океана повышается. Нам же потопы не страшны: большинство городов внутри страны.

Каждый год ледники обнажают новые участки. Экспедиция Северного флота на островах, открытых студенткой, продолжится до конца сентября. Сама же Марина пока не догадывается, что прославилась на весь мир.

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