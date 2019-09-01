США пообещали продолжать оказывать поддержку Украине

В Варшаве состоялась встреча вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в области энергетики и территориальной безопасности, в ходе чего было оговорено, что США будут и дальше поддерживать народ Украины в этих вопросах.

«Мы будем и впредь поддерживать народ Украины, в том числе относительно законных требований Украины на Крым», - заверил Зеленского Майк Пенс (цитата по ТАСС).

Кроме того, Пенс от имени Дональда Трампа поздравил Владимира Зеленского с «очень сильным стартом» в качестве президента страны. В частности, отмечался прогресс в выполнении Минских соглашений. По словам вице-президента, отношения между Украиной и США еще никогда не были так крепки.

В Варшаве 1 сентября прошли памятные мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. На них были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства». России в списке гостей не значилось. В российском МИДе назвали этот шаг «глупым положением, в которое давно не загоняла себя официальная Варшава».