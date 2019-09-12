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В США ограничат продажу вейпов из-за смертельных случаев

Тамара Астапенкова
03:24 12.09.2019
Через несколько недель все необходимые регламенты будут отработаны и опубликованы, и после 30-дневного срока вступят в силу.
В США ограничат продажу вейпов из-за смертельных случаев
© Фото: pixabay.com

В министерстве здравоохранения и социальных служб США заявили о скором запрете продажи ароматизированных курительных смесей для вейпов. Планируется, что через несколько месяцев данная продукция не будет продаваться, пока не получит отдельного одобрения регулятором каждого из продуктов.

«Все ароматизированные электронные сигареты, кроме табачных ароматизаторов, должны будут изъять с рынка. Их производители должны будут подать в Комиссию по контролю за продуктами и лекарствами до мая 2020 года заявки на утверждение ею их продукции», - пояснил глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.

Чиновник уточнил, что через несколько недель все необходимые регламенты будут отработаны и опубликованы, и после 30-дневного срока вступят в силу, передает РИА Новости.

Алекс Азар добавил, что аналогичные заявки на одобрение в Комиссии могут подавать и производители других «ароматизированных продуктов», а до тех пор их продукция продаваться не будет.

В США был зафиксирован первый случай смерти человека от курения вейпа. В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс сообщили, что молодой человек был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения электронной сигареты. Спасти его не удалось.

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