Военные инженеры завершили снос аварийных зданий в Амурской области: видео

В Амурской области военные инженеры Восточного военного округа завершили работы по разбору зданий и сооружений бывших военных объектов. В общей сложности было снесено около 80 списанных, находящихся в аварийном состоянии, строений.

Работы были разделены на несколько этапов. В мае 2019 года было разобрано 5 зданий в Белогорском районе вблизи села Возжаевка и 2 сооружения в Серышевском районе недалеко от села Лебяжье. Второй этап стартовал в июне на территории Сковородинского района. Там было снесено около 70 зданий.

Для осуществления работ было сформировано сводное инженерное подразделение, в которое вошли 50 военнослужащих. Поскольку аварийные объекты находились недалеко от жилого фонда, то разбор строений осуществлся механическим способом, при помощи тяжелой инженерной техники: специальных бульдозеров БАТ-М и армейских экскаваторов.

В настоящий момент военные инженеры приступили к свертыванию группировки. Они начали подготовку техники к совершению марша в пункт постоянной дислокации. Их работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для жизни и здоровья людей.