Россия и Израиль проведут деловой форум по продвижению прямых контактов между бизнесменами двух государств. Мероприятие будет увязано с очередным заседанием межправительственной комиссии, которое должно состояться до конца 2019 года. Об этом рассказал руководитель российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

«В увязке к межправительственной комиссии будет созвана очередная встреча делового совета, деловой форум состоится по продвижению прямых контактов между бизнесменами», - заявил министр иностранных дел.

Ранее Лавров сообщил, что главы двух стран в ходе переговоров обсудили урегулирование ситуации в Сирии и договорились продолжить диалог по военной линии.

Биньямин Нетаньяху 12 сентября посетил Сочи, где встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров российский лидер пообещал нанести ответный визит в Израиль в начале 2020 года.