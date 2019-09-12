Не хватило 0,1 градуса: четверг стал вторым самым теплым днем за 140 лет

За 140-летнюю историю метеонаблюдений этот четверг, 12 сентября, стал вторым самым теплым днем в Москве. Днем воздух в столице прогревался до отметки 26,3 градуса. Не хватило 0,1 градуса, чтобы побить абсолютный рекорд.

«Не хватило ровно 0,1 градуса до абсолютного рекорда 1932 года. Но это 12 сентября 2019 года в Москве стало вторым по теплу за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, - сказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее синоптики сообщили, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в июле была выше на 0,56 градуса, чем средние температурные значения за период 1981 – 2000 годов. И превысила на 0,04 градуса предыдущий июльский рекорд 2016 года.

По мнению специалистов, поскольку выбросы парниковых газов заметно влияют на рост температур, то все температурные рекорды в скором времени сменятся на новые.