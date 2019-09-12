Путин и Нетаньяху обсудили урегулирование в Сирии

Президент России Владимир Путин и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обсудили урегулирование ситуации в Сирии и договорились продолжить диалог по военной линии. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи.

«Договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных. Он хорошо развивается… С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилий», - сказал руководитель МИД РФ.

Биньямин Нетаньяху 12 сентября посетил Сочи, где встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров российский лидер пообещал нанести ответный визит в Израиль в начале 2020 года.

Позже официальный представитель израильского премьер-министра Эван Коэн рассказал о целях прибытия Нетаньяху в РФ.