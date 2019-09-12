Представитель Нетаньяху рассказал о целях его приезда в Россию

Одной из целей приезда израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Россию является обсуждение присутствие Ирана на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель политика Эван Коэн.

По словам Коэна, иранское присутствие «по всему Ближнему Востоку» – дестабилизирующий фактор. Нетаньяху особо заинтересован в обсуждении координации действий в Сирии.

«Я думаю, что России хотелось бы, чтобы Ближний Восток был безопаснее и стабильнее, чем сейчас. Израиль однозначно хотел бы этого. У Израиля есть обеспокоенность относительно этой безопасности, и Иран ей угрожает», - цитирует представителя премьера RT.

Глава правительства Израиля 12 сентября посетил Сочи, где встретился с президентом России Владимир Путиным. Во время переговоров российский лидер пообещал нанести ответный визит в Израиль в начале 2020 года.