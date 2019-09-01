В Самаре погиб ребенок после падения плиты со здания Дворца культуры

В Самаре погиб десятилетний ребенок после падения на него мраморной плиты с фасада местного Дворца культуры. Об этом говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

По информации следователей, инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, в 15.40 по местному времени (14.40 мск) в Кировском районе города. Плита упала на ребенка с высоты 1-1,5 метра.

По факту происшествия начата доследственная проверка.